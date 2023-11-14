Мэр Уфы раскритиковал чиновников за неинформирование жителей о целях вырубки деревьев

«Часть планов мы уже анонсировали, но до населения их никто не доводит, и из-за этого рождается негативное мнение жителей – мол, мы что-то делаем неправильно в части вырубки и кронирования деревьев.

Мы договорились, что на следующий год заходим в центре города на Карла Маркса и Коммунистическую. На части улиц уже начали демонтировать деревья, на Чернышевского в том числе, но почему вы людям не говорите, что вместо одного дерева будете сажать три? Почему не говорите о том, что это будут хорошие деревья – не какие-то клены, а нормальные липы будем высаживать?

От этого информационного вакуума рождается недовольство. И я полностью с жителями согласен: если у тебя под домом пришли и вырубили дерево, не сказали, зачем и почему, ты абсолютно правильно можешь делать замечания соответствующие.

Отвратительно отработали. Я помню, что когда начинали улицу Октябрьской революции, мы столько встреч с жителями провели, приходили в каждый дом, объясняли, для чего мы это делаем и что будем делать потом.

В итоге из юбилея делаете какие-то неприятные конфликты с нашими жителями. Надо прислушиваться, делайте на опережение, доводите», – возмутился Мавлиев.