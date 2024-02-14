В Уфе завершился второй этап внедрения «Интеллектуальных транспортных систем»

Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в региональном Минтрансе.

Весь проект поделен на три этапа. На первом, в 2022 году, установили 50 модернизированных светофоров на основных транспортных артериях города: проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российской и Комсомольской.

В 2023 установили еще 51 «умный» светофор, 134 детектора интенсивности транспортного потока и одно информационное табло подсистемы метеомониторинга, потратив на это более 270 млн рублей.

На третьем этапе, до конца 2024 года, планируют дополнительно установить 39 «умных» светофоров.

Всего в результате реализации проекта в Уфе будет модернизировано 140 из 415 светофоров. Предполагается, что благодаря внедрению «Интеллектуальных транспортных систем» пропускная способность улиц Уфы увеличится на 20%, а также повысится безопасность на дорогах.