Мошенники в соцсетях пишут от имени спикера парламента Башкортостана

«Злоумышленники создают фейковые аккаунты от моего имени или от имени руководителей структурных подразделений парламента, рассылают депутатам сообщения в мессенджерах.

К примеру, пишут о некой проверке в законодательном собрании. Говорят, что должен позвонить сотрудник федеральной службы и нужно ответить на его вопросы. Это не первый случай фейковых рассылок от моего имени, но в последние дни наблюдается повышенная активность.

В такой ситуации самое главное – личный контакт. Не нужно предпринимать никаких действий до того, как удастся лично поговорить с тем, от чьего имени прислано сообщение. Это простое правило убережет вас от серьезных ошибок и потери денег. Будьте бдительны», – рассказал Константин Толкачев.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Минтруда Ленара Иванова также пожаловались на то, что сотрудникам пишут от их имени.