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Мошенники в соцсетях требуют деньги от имени мэра Уфы Ратмира Мавлиева

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В Башкортостане, как и по всей России, люди продолжают попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников, и эти уловки становятся все более изощренными.

Этот вопрос сегодня, пятого декабря, подняли на совещании в администрации города.

«Продолжается и история с вовлечением официальных лиц. Только сегодня утром от моего имени создали несколько аккаунтов во "ВКонтакте" и в Telegram и начали писать нашим коллегам. Поэтому прошу до коллег наших доводить, что мы ни у кого ничего не просим.

Мы каждую неделю этот вопрос обсуждаем, коллегам объясняем, и тем не менее известные люди попадаются в такую ситуацию. Значит, что-то не так мы делаем, останавливаться нельзя», – сказал Ратмир Мавлиев.

Только за прошлую неделю жители Уфы отдали мошенникам более 47 млн рублей. Так как в большинстве случаев махинации проворачиваются удаленно и с территории других государств, предотвратить удалось только два случая на сумму более 800 тыс. рублей.

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