В Уфе перекроют улицу Чернышевского

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
12 и 13 февраля с 9.00 до 17.00 будут перекрывать улицу Чернышевского на участке от Цюрупы до Крупской.
Ограничение связано с проведением плановых работ по формовке деревьев.
Осенью прошлого года из-за вырубки деревьев на Чернышевского начался скандал: местные жители массово жаловались в администрацию. Мэр Ратмир Мавлиев на совещании раскритиковал чиновников за неинформирование жителей о целях вырубки деревьев.
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