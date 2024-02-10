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Уфа потратит 341 млн рублей на закупку троллейбусов

Продолжается обновление парка городского электротранспорта в Уфе. В скором времени поступит новая партия троллейбусов.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Мы продолжаем обновление городского электротранспорта. Планируем закупить 10 новых троллейбусов. На эти цели в бюджете города предусмотрели 341 млн рублей. Приобретаемый подвижной состав будет задействован на наиболее востребованных муниципальных маршрутах», – написал мэр.

Ранее мы писали о том, что Башкортостан в 2024 году планирует закупить в Беларуси еще 260 машинокомплектов троллейбусов для последующей сборки на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.

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