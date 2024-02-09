Башкортостан купит еще 260 белорусских троллейбусов

Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Предприятие в прошлом году поставило на Уфимский трамвайно-троллейбусный завод для последующей сборки 260 единиц машинокомплектов троллейбусов. Сумма поставки оценивается в 2,6 млрд рублей.

«Столько же соберем в этом году, а в ближайшем будущем планируем освоить сборку 216-ой и 303-ой моделей "МАЗ". Наши предприятия в свою очередь готовы поставлять различные комплектующие. Подписали два крупных соглашения», – сообщил Назаров.

Также планируется сотрудничество с предприятием «Авиационные технологии и комплексы», которое запустило в 2021 году в Башкортостане производство аграрных дронов, сразу в трех направлениях: производственном, научном и образовательном.