Башкортостан купит еще 260 белорусских троллейбусов

Делегация от Башкортостана в ходе официального визита в Беларусь посетила Минский автомобилестроительный завод.
Фото опубликовал Андрей Назаров
Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
Предприятие в прошлом году поставило на Уфимский трамвайно-троллейбусный завод для последующей сборки 260 единиц машинокомплектов троллейбусов. Сумма поставки оценивается в 2,6 млрд рублей.
«Столько же соберем в этом году, а в ближайшем будущем планируем освоить сборку 216-ой и 303-ой моделей "МАЗ". Наши предприятия в свою очередь готовы поставлять различные комплектующие. Подписали два крупных соглашения», – сообщил Назаров.
Также планируется сотрудничество с предприятием «Авиационные технологии и комплексы», которое запустило в 2021 году в Башкортостане производство аграрных дронов, сразу в трех направлениях: производственном, научном и образовательном.
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