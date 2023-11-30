Реконструкция уфимского Госцирка начнется не раньше 2025 года

Вопрос о судьбе здания задали Радию Хабирову в ходе «Прямой линии».

«Два года постоянных подталкиваний к этому вроде привели к каким-то решениям. 2024 год – нет, но постараюсь перенести на 2025 год. Еще СВО не завершилась и санкционное давление не спало», – ответил глава Башкортостана.

В начале 2023 года премьер-министр правительства республики Андрей Назаров объяснил заминку с началом работ неопределенностью касательно того, кто должен их оплачивать:

«Мы встали на развилку: он не наш, не можем финансировать, и федералы пока никак не определились. Переговоры ведем, точка в этом вопросе не поставлена, но пока, к сожалению, на данный момент мы не можем сказать, что проект получает финансовую поддержку.

Хотя нет никаких сомнений в том, что Госцирк в Уфе должен работать. Такой регион, как Башкортостан, и такой город, как Уфа, конечно, должны иметь свой цирк и он должен быть уникальным», – сказал он.