Реконструкция уфимского Госцирка застопорилась из-за отсутствия финансирования

«Мы 72 объекта культуры за три года обновили либо построили, а сейчас запланировано еще улучшить условия в 98 Домах культуры и восьми театрах.

К сожалению, в этом перечне нет Госцирка, потому что встали на развилку: он не наш, не можем финансировать, и федералы пока никак не определились. Переговоры ведем, точка в этом вопросе не поставлена, но пока, к сожалению, на данный момент мы не можем сказать, что проект получает финансовую поддержку.

Хотя нет никаких сомнений в том, что Госцирк в Уфе должен работать. Такой регион, как Башкортостан, и такой город, как Уфа, конечно, должны иметь свой цирк и он должен быть уникальным.

В общем, во всех смыслах этот объект должен быть и, поверьте мне, он будет. Сейчас закончим уже запланированные основные дела, и если федералы не "разродятся" к тому времени, то будем просить их передать нам цирк и тогда уже начнем сами финансировать и строить этот объект», – сказал премьер-министр.