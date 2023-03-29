18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Реконструкция уфимского Госцирка застопорилась из-за отсутствия финансирования

Поделиться:

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, выступая перед парламентом 29 марта, ответил на вопрос о том, как продвигается реконструкция здания уфимского Госцирка. Проектную документацию по этому объекту утвердили еще в июне 2022 года, а завершить работы планировали в 2024 году.

Фото: Dauren Khasan-Akhunov

«Мы 72 объекта культуры за три года обновили либо построили, а сейчас запланировано еще улучшить условия в 98 Домах культуры и восьми театрах.

К сожалению, в этом перечне нет Госцирка, потому что встали на развилку: он не наш, не можем финансировать, и федералы пока никак не определились. Переговоры ведем, точка в этом вопросе не поставлена, но пока, к сожалению, на данный момент мы не можем сказать, что проект получает финансовую поддержку.

Хотя нет никаких сомнений в том, что Госцирк в Уфе должен работать. Такой регион, как Башкортостан, и такой город, как Уфа, конечно, должны иметь свой цирк и он должен быть уникальным.

В общем, во всех смыслах этот объект должен быть и, поверьте мне, он будет. Сейчас закончим уже запланированные основные дела, и если федералы не "разродятся" к тому времени, то будем просить их передать нам цирк и тогда уже начнем сами финансировать и строить этот объект», – сказал премьер-министр.

Реконструкция уфимского Госцирка начнется не раньше 2023 года

Стали известны подробности реконструкции здания уфимского Госцирка

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: