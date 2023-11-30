В Башкортостане подорожало дизельное топливо

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты по состоянию на 27 ноября 2023 года.
За последнюю неделю цена на дизельное топливо поднялась на 45 копеек до 60,96 рубля.
Цены на бензин за этот период не изменились, хотя в среднем по стране и ПФО наблюдается снижение:
– бензин в среднем – 51,81 рубля за литр;
– АИ-92 – 49,24 рубля за литр;
– АИ-95 – 53,04 рубля за литр;
– АИ-98 и выше – 65,27 рубля за литр.
Неделю назад мы писали о снижении цен на бензин в республике, но ДТ и тогда выросло в центе – правда, незначительно, на 0,08 рубля за неделю.
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (52,85 рубля за литр) и по России (54,64 рубля за литр).
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