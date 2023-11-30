В Башкортостане подорожало дизельное топливо

За последнюю неделю цена на дизельное топливо поднялась на 45 копеек до 60,96 рубля.

Цены на бензин за этот период не изменились, хотя в среднем по стране и ПФО наблюдается снижение:

– бензин в среднем – 51,81 рубля за литр;

– АИ-92 – 49,24 рубля за литр;

– АИ-95 – 53,04 рубля за литр;

– АИ-98 и выше – 65,27 рубля за литр.

Неделю назад мы писали о снижении цен на бензин в республике, но ДТ и тогда выросло в центе – правда, незначительно, на 0,08 рубля за неделю.

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (52,85 рубля за литр) и по России (54,64 рубля за литр).