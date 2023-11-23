В Башкортостане подешевел бензин

По состоянию на 20 ноября 2023 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 51,81 рубля за литр (-0,05 рубля за неделю);

– АИ-92 – 49,24 рубля за литр (-0,06 рубля);

– АИ-95 – 53,04 рубля за литр (-0,06 рубля);

– АИ-98 и выше – 65,27 рубля за литр (цена не изменилась за неделю);

– дизельное топливо – 60,51 рубля за литр (+0,08 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (52,91 рубля за литр) и по России (54,71 рубля за литр).

Это первое движение цен на топливо с начала октября.