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У Башкортостана нет 20 млрд на строительство моста в уфимской Черниковке

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Строительство моста в створе улицы Интернациональной считается одним из приоритетных проектов, так как он даст развитие Забелью.

Этот вопрос подняли в ходе «Прямой линии» Радия Хабирова. Он сообщил о том, что мост сейчас проектируется и ведутся переговоры с частными компаниями, так как на финансирование из федерального бюджета пока рассчитывать не приходится.

«Идея возведения моста в створе улицы Интернациональной тоже есть, он находится на стадии проектирования. Мы ведем активные переговоры с рядом компаний, чтобы построить его в рамках государственно-частного партнерства.

Мы же понимаем, что в этом и следующем году не можем надеяться на большие федеральные деньги в этом вопросе, а на строительство такого моста меньше чем с 20 млрд не зайти», - ответил глава региона.

Ранее мы писали о том, что проект концессии на строительство моста утвердят до конца 2023 года.

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