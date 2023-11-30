У Башкортостана нет 20 млрд на строительство моста в уфимской Черниковке

Этот вопрос подняли в ходе «Прямой линии» Радия Хабирова. Он сообщил о том, что мост сейчас проектируется и ведутся переговоры с частными компаниями, так как на финансирование из федерального бюджета пока рассчитывать не приходится.

«Идея возведения моста в створе улицы Интернациональной тоже есть, он находится на стадии проектирования. Мы ведем активные переговоры с рядом компаний, чтобы построить его в рамках государственно-частного партнерства.

Мы же понимаем, что в этом и следующем году не можем надеяться на большие федеральные деньги в этом вопросе, а на строительство такого моста меньше чем с 20 млрд не зайти», - ответил глава региона.

Ранее мы писали о том, что проект концессии на строительство моста утвердят до конца 2023 года.