Проект концессии на строительство моста через реку Белую в Уфе утвердят до конца 2023 года

Речь идет о новом мосте в створе улицы Интернациональной. Это очень дорогой проект, примерная стоимость – порядка 35 млрд рублей.

Его планируют строить по концессии – это значит, что часть средств вложат частные инвесторы, которые потом вернут эти деньги, используя объект в своих целях. По договору концессии в Уфе уже строится Восточный выезд.

По словам министра, документация по концессии на строительство моста уже загружена в федеральный Росавтодор, который должен вынести заключение. Минтранс рассчитывает, что оно будет готово до конца 2023 года.

Кроме того, сейчас проектируют еще два моста, которые появятся в Уфе в ближайшем будущем. Они расположатся в Нижегородке и Кузнецовском затоне.