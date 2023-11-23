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Проект концессии на строительство моста через реку Белую в Уфе утвердят до конца 2023 года

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23 ноября на пленарном заседании парламента глава Минтранса республики Александр Клебанов рассказал о планах по строительству моста в уфимской Черниковке.

Речь идет о новом мосте в створе улицы Интернациональной. Это очень дорогой проект, примерная стоимость – порядка 35 млрд рублей.

Его планируют строить по концессии – это значит, что часть средств вложат частные инвесторы, которые потом вернут эти деньги, используя объект в своих целях. По договору концессии в Уфе уже строится Восточный выезд.

По словам министра, документация по концессии на строительство моста уже загружена в федеральный Росавтодор, который должен вынести заключение. Минтранс рассчитывает, что оно будет готово до конца 2023 года.

Кроме того, сейчас проектируют еще два моста, которые появятся в Уфе в ближайшем будущем. Они расположатся в Нижегородке и Кузнецовском затоне.

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