В Уфе снесут и застроят высотками квартал около парка Якутова

Площадь территории составляет 67,1 тыс. кв. м. На ней построят 103 тыс. кв. м жилья. Для этого снесут 41 жилой дом, а также нежилые постройки и гаражи.

В основном это частный сектор, только один дом (по улице 9 Января, 57) – многоквартирный и признанный аварийным.

В квартале разрешено строительство высотных домов, обустройство парковок, в том числе подземных, детских и спортивных площадок.

Ранее мы писали о других объектах, запланированных под снос в Уфе, в том числе о торговых павильонах на остановке «Центральный рынок».