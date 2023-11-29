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В Уфе снесут и застроят высотками квартал около парка Якутова

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На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Карла Маркса, Запотоцкого, Бориса Домашникова и бульваром Ибрагимова в Советском районе.

Площадь территории составляет 67,1 тыс. кв. м. На ней построят 103 тыс. кв. м жилья. Для этого снесут 41 жилой дом, а также нежилые постройки и гаражи.

В основном это частный сектор, только один дом (по улице 9 Января, 57) – многоквартирный и признанный аварийным.

В квартале разрешено строительство высотных домов, обустройство парковок, в том числе подземных, детских и спортивных площадок.

Ранее мы писали о других объектах, запланированных под снос в Уфе, в том числе о торговых павильонах на остановке «Центральный рынок».

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