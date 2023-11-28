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В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут несколько несколько жилых и нежилых зданий

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Начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Ирина Кириллова подписала ряд решений об изъятии для муниципальных нужд участков, жилых и нежилых строений в нескольких районах города.

Фото: Андрей Раздорских

Фото: Андрей Раздорских

Калининский район

– Кольцевая – 144А.

Кировский район

– Ажурная – 29, 29а;

– Академика Курчатова – 63, 63/2;

– Корабельная – 9;

– Кузнецовский Затон – 1д, 1ж, 3б, 3в, 5а, 5б, 5г, 5д, 5 корп. д, 13а, 18, 21, 21а;

– СНТ «Дилара» – участки 22, 23;

– Цветы Башкирии – 2/3 помещение 1;

– Ясная – 23, 25.

Орджоникидзевский район

– Шота Руставели – 70/7.

Советский район

– 50-летия октября – 3;

– павильоны №5 и №6 на остановке «Центральный рынок»;

– Цюрупы 93/1, 102;

– также изымут участок по улице Революционной, 52.

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