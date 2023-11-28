В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут несколько несколько жилых и нежилых зданий

Начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Ирина Кириллова подписала ряд решений об изъятии для муниципальных нужд участков, жилых и нежилых строений в нескольких районах города.
Фото: Андрей Раздорских
Калининский район
– Кольцевая – 144А.
Кировский район
– Ажурная – 29, 29а;
– Академика Курчатова – 63, 63/2;
– Корабельная – 9;
– Кузнецовский Затон – 1д, 1ж, 3б, 3в, 5а, 5б, 5г, 5д, 5 корп. д, 13а, 18, 21, 21а;
– СНТ «Дилара» – участки 22, 23;
– Цветы Башкирии – 2/3 помещение 1;
– Ясная – 23, 25.
Орджоникидзевский район
– Шота Руставели – 70/7.
Советский район
– 50-летия октября – 3;
– павильоны №5 и №6 на остановке «Центральный рынок»;
– Цюрупы 93/1, 102;
– также изымут участок по улице Революционной, 52.
Комментарии (0)