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Ирина Голованова назначена министром ЖКХ Башкортостана

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В руководстве министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана наконец-то наступила определенность: указом главы республики Ирина Голованова официально получила статус министра.

glavarb.ru

glavarb.ru

С 2019 года Ирина Голованова была замминистра, в последнее время фактически возглавляла министерство.

Прошлый глава МинЖКХ Борис Беляев от должности освобожден, так как ближайшее время проведет в тюрьме по резонансному делу. Недавно стало известно, что Верховный суд Башкортостана значительно смягчил ему приговор.

Голованова с 1993 года работала на разных должностях в Агропромбанке, Социнвестбанке, Кумертауской ТЭЦ и в других организациях. В 2013-2018 годах была первым заместителем главы администрации Кумертау, в 2018-2019 годах – помощником и.о. заместителя премьер-министра республики.

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