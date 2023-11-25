Ирина Голованова назначена министром ЖКХ Башкортостана

С 2019 года Ирина Голованова была замминистра, в последнее время фактически возглавляла министерство.

Прошлый глава МинЖКХ Борис Беляев от должности освобожден, так как ближайшее время проведет в тюрьме по резонансному делу. Недавно стало известно, что Верховный суд Башкортостана значительно смягчил ему приговор.

Голованова с 1993 года работала на разных должностях в Агропромбанке, Социнвестбанке, Кумертауской ТЭЦ и в других организациях. В 2013-2018 годах была первым заместителем главы администрации Кумертау, в 2018-2019 годах – помощником и.о. заместителя премьер-министра республики.