Верховный суд Башкортостана существенно смягчил приговор двум осужденным министрам по резонансному делу

В июне текущего года Кучарбаеву и Беляеву назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, Сафину и Курову – в виде пяти лет лишения свободы, Бикимбетову – в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд запретил им занимать руководящие должности в госорганах еще 2,5 года.

Мужчины были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части третьей статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и части второй статьи 292 (служебный подлог с существенным нарушением прав и законных интересов граждан) УК РФ.

Сегодня, 16 ноября, пресс-служба судов республики сообщает о том, что апелляционной инстанции изменил приговор районного суда.

По преступлению, предусмотренному частью второй статьи 292 УК РФ, подсудимых освободили от назначенного наказания за истечением срока давности. Действия подсудимых переквалифицированы на часть первую статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).

Назначено наказание:

Рамзилю Кучарбаеву – три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении;

Борису Беляеву – два года два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении;

Остальным – по два года лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев. Сафин, Бикимбетов и Куров освобождены из-под стражи в зале суда.

Ранее судом установлено, что в 2017 году начальник Управления капитального строительства республики Кучарбаев, начальник отдела Бикимбетов и его заместитель Сафин, точно зная, что очистные сооружения в поселке Маячный построены с существенными нарушениями и не пригодны для использования, составили подложный акт приемки законченного объекта.

Далее они представили акт для подписания главе администрации Кумертау Беляеву и его заместителю Курову, сообщив при этом о неготовности объекта к эксплуатации.

Беляев (который сейчас является министром ЖКХ республики) и Куров, в свою очередь, утвердили незаконный акт приемки, а затем получили разрешение у заказчика на ввод очистных сооружений в эксплуатацию.

В результате бюджету причинен ущерб в размере более 95 миллионов рублей.