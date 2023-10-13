Восточный выезд из Уфы получит финансирование из федерального бюджета

«Дополнительно направим в текущем году около 60 млрд рублей на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов», – сообщил Мишустин на заседании правительства.

Речь идет об объектах, имеющих особое значение для социально-экономического развития регионов: помимо Восточного выезда из Уфы, это обходы Калининграда, Волгограда, Хасавюрта и Набережных Челнов, реконструкция моста в Орле, строительство объектов на дороге М-12 до Екатеринбурга.

В конце сентября готовность Восточного выезда оценивалась в 76,7%, то есть работы выходят уже на завершающую стадию.