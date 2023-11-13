В мэрии Уфы объяснили вырубку деревьев в центре города

Ей ответил начальник инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений Станислав Дубовский.

«При неблагоприятных погодных условиях в городе регулярно фиксируются случаи падения деревьев или веток, в том числе с нанесением ущерба имуществу граждан. Поэтому весной и осенью обновление сухостойных и аварийных деревьев – необходимая мера.

Коммунальные службы районов ведут работы по замене аварийных усыхающих и потерявших декоративный вид деревьев. В рамках мероприятий по озеленению города высаживаем новые деревья.

Так, в рамках акции "Зеленая Башкирия", мы высаживаем более пяти тысяч деревьев и кустарников как на дворовых территориях, так и на общественных пространствах. По этой программе с сентября по октябрь 2023 года высадили несколько тематических аллей», – написал Дубовский.