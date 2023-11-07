Делегация от Башкортостана за 2 дня подписала 19 соглашений с китайскими партнерами

В соцсетях Андрей Назаров рассказал о том, как продвигается работа.

«Наша республика заинтересована в развитии отношений с Китаем, видим, что у нас есть немало перспективных направлений – это поставки продукции машиностроения, нефтехимии, различных удобрений, локализация китайских предприятий на территории республики. Кстати, в Башкортостане уже работают девять компаний с китайским капиталом.

Хочу отметить, что интерес к сотрудничеству взаимный. Китайские партнеры открывают для себя Башкортостан и также стремятся к выстраиванию долгосрочных связей. И здесь большим подспорьем является тот фактор, что на протяжении последних лет мы планомерно создавали комфортные условия для инвесторов и бизнеса, снижали бюрократическое давление.

В целом условия, предлагаемые Башкортостаном, оцениваются китайской стороной как очень привлекательные. Поэтому в рамках нашего визита уже подписано 19 соглашений», – написал глава правительства.

Всего на China International Import Expo расположились стенды более 60 стран, которые импортируют продукцию в Китай.

Стенд Made in Russia достигает 1,7 тыс. кв. м. На нем представлены отечественные высокотехнологичные решения для промышленности, программное обеспечение и услуги логистических компаний и туроператоров, а также продукты питания.