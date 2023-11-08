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В Башкортостане увеличится размер прожиточного минимума

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Правительство республики утвердило величину прожиточного минимума на 2024 год. Она незначительно больше, чем прогнозировали ранее.

Документ за подписью премьер-министра Андрея Назарова опубликован на портале правовой информации.

В 2024 году средний прожиточный минимум составит 13 753 рубля:

– для трудоспособного населения – 14 991 рубль;

– для детей – 13 340 рублей;

– для пенсионеров – 12 530 рублей.

Эти цифры необходимы в том числе для расчета выплаты пособий, они будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Ранее прогнозировали, что к следующему году этот показатель вырастет до 13 576 рублей. С такой суммой Башкортостан занимал восьмую строчку в антирейтинге регионов с самым низким прожиточным минимумом.

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