В Башкортостане увеличится размер прожиточного минимума

Правительство республики утвердило величину прожиточного минимума на 2024 год. Она незначительно больше, чем прогнозировали ранее.
Документ за подписью премьер-министра Андрея Назарова опубликован на портале правовой информации.
В 2024 году средний прожиточный минимум составит 13 753 рубля:
– для трудоспособного населения – 14 991 рубль;
– для детей – 13 340 рублей;
– для пенсионеров – 12 530 рублей.
Эти цифры необходимы в том числе для расчета выплаты пособий, они будут действовать до 31 декабря 2024 года.
Ранее прогнозировали, что к следующему году этот показатель вырастет до 13 576 рублей. С такой суммой Башкортостан занимал восьмую строчку в антирейтинге регионов с самым низким прожиточным минимумом.
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