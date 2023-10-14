Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2024 год

Специалисты аналитического агентства «Промрейтинг» на основе данных Федеральной службы государственной статистики составили топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2024 год.

Наибольший прожиточный минимум запланирован в Чукотском (39 813 рублей) и Ненецком (27 890 рублей) АО, в Камчатском крае (27 549 рублей), Магаданской (26 542 рубля) и Мурманской (24 413 рублей) областях.

Хуже всего ситуация в Саратовской, Пензенской и Белгородской областях – прожиточный минимум там составит 12 813 рублей в следующем году.

В топ-3 наименее благополучных в этом смысле регионов входят также Липецкая область (12 826 рублей), Татарстан и Мордовия (12 966 рублей).

Башкортостан – также в числе неблагополучных: в 2024 году прожиточный минимум составит 13 576 рублей – восьмая строчка соответствующего антирейтинга, как и в 2023 году.