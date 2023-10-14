Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2024 год

Прожиточный минимум в России – это минимальная сумма доходов человека, необходимая для обеспечения жизнедеятельности. По мнению региональных властей, этих денег должно хватать одному человеку на покупку всего необходимого на месяц.
Специалисты аналитического агентства «Промрейтинг» на основе данных Федеральной службы государственной статистики составили топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2024 год.
Наибольший прожиточный минимум запланирован в Чукотском (39 813 рублей) и Ненецком (27 890 рублей) АО, в Камчатском крае (27 549 рублей), Магаданской (26 542 рубля) и Мурманской (24 413 рублей) областях.
Хуже всего ситуация в Саратовской, Пензенской и Белгородской областях – прожиточный минимум там составит 12 813 рублей в следующем году.
В топ-3 наименее благополучных в этом смысле регионов входят также Липецкая область (12 826 рублей), Татарстан и Мордовия (12 966 рублей).
Башкортостан – также в числе неблагополучных: в 2024 году прожиточный минимум составит 13 576 рублей – восьмая строчка соответствующего антирейтинга, как и в 2023 году.
Комментарии (0)