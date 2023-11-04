В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута

В сообщении перевозчика говорится, что «по многочисленным просьбам жителей микрорайона Шакша» с седьмого ноября маршрут №35к будет продлен до остановки «Станция Шакша».

Продление маршрута позволит жителям экономить время на дорогу и пользоваться проездом в Уфу с железнодорожной станции «Шакша».

На сегодняшний день транспортное сообщение поселка Шакша с Уфой крайне осложнено из-за реконструкции моста: жители жалуются на то, что приходится по два часа стоять в пробках.