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В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута

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Государственный перевозчик «Башавтотранс» сообщает об изменении движения автобусного маршрута №35к «ДК УМПО – Шакша-2».

Фото: Динар М

В сообщении перевозчика говорится, что «по многочисленным просьбам жителей микрорайона Шакша» с седьмого ноября маршрут №35к будет продлен до остановки «Станция Шакша».

Продление маршрута позволит жителям экономить время на дорогу и пользоваться проездом в Уфу с железнодорожной станции «Шакша».

На сегодняшний день транспортное сообщение поселка Шакша с Уфой крайне осложнено из-за реконструкции моста: жители жалуются на то, что приходится по два часа стоять в пробках.

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