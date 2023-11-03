В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

В Уфе продолжается реконструкция многострадального моста у поселка Шакша. Каждое его перекрытие практически полностью парализует движение в той части города.
Фото: администрация Уфы
Администрация Уфы сообщает о том, что мост перекроют полностью:
шестого ноября – с 22.45 до 23.45;
седьмого ноября – с 2.00 до 2.45.
В эти периоды будет работать речной паром на переправе «Князево», но только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).
Для обеспечения этого вида перевозок муниципалитет принял решение продлить навигацию на данном участке ориентировочно до 15 ноября.
При благоприятных погодных условиях в дневное время с 8.00 до 18.00 услугами парома также могут пользоваться все жители.
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