В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

Администрация Уфы сообщает о том, что мост перекроют полностью:

шестого ноября – с 22.45 до 23.45;

седьмого ноября – с 2.00 до 2.45.

В эти периоды будет работать речной паром на переправе «Князево», но только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).

Для обеспечения этого вида перевозок муниципалитет принял решение продлить навигацию на данном участке ориентировочно до 15 ноября.

При благоприятных погодных условиях в дневное время с 8.00 до 18.00 услугами парома также могут пользоваться все жители.