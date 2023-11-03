Речь идет о части бизнес-центра «КПД» (проспект Октября, 132/3). Здание с выходом на улицу Кольскую продают вместе с контрактами аренды за 210 млн рублей.

В нем пять этажей офисов и четыре помещения с отдeльнoй вxoдной группoй и свoими сaнузлaми.

Все офисы арендуются, в лоте указано, что спрос на помещения большой. В бизнес-центре проведены все коммуникации, есть охраняемая парковка на огороженной территории.

Весь бизнес-центр принадлежит тресту «КПД» («Крупнопанельное домостроение»), который связывают с нынешним главой фракции КПРФ в парламенте Башкортостана Вадимом Старовым.