В Уфе выставлена на продажу часть бизнес-центра на проспекте Октября

На одной из площадок выставлено на продажу здание площадью 2872 квадратных метров на остановке «Гимназия-интернат №1».
Фото: Андрей Раздорских
Речь идет о части бизнес-центра «КПД» (проспект Октября, 132/3). Здание с выходом на улицу Кольскую продают вместе с контрактами аренды за 210 млн рублей.
В нем пять этажей офисов и четыре помещения с отдeльнoй вxoдной группoй и свoими сaнузлaми.
Все офисы арендуются, в лоте указано, что спрос на помещения большой. В бизнес-центре проведены все коммуникации, есть охраняемая парковка на огороженной территории.
Весь бизнес-центр принадлежит тресту «КПД» («Крупнопанельное домостроение»), который связывают с нынешним главой фракции КПРФ в парламенте Башкортостана Вадимом Старовым.
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