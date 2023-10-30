Руководитель фракции КПРФ в Башкортостане покинул должность после конфликта из-за Рудольфа Нуреева

Инициатива вызвала резкое неприятие со стороны республиканского парламента: председатель Константин Толкачев назвал ее «попыткой разрушить формировавшийся на протяжении многих лет наш негласный кодекс чести депутата, который предполагает постановку на первое место не политических амбиций отдельного депутата, не партийных интересов, а интересов избирателей».

«Неужели в трудный для родины час, когда представители других наших фракций ежедневно формируют гуманитарные конвои для передовой, сами принимают участие в спецоперации, фракция КПРФ не придумала ничего лучше, как полить грязью выдающегося человека, неотъемлемую часть не только республиканской, не только всероссийской, но и мировой культуры, человека, которым мы все гордимся?» – заявил Толкачев.

Сегодня, 30 октября состоялось заседание фракции КПРФ, на котором ее руководитель Юнир Кутлугужин попросил освободить его от должности.

«Чтобы дальше не будоражить ситуацию, которая сложилась после нашего последнего проекта заявления в ГСК РБ, я решил освободить пост руководителя фракции и сосредоточиться на работе в республиканском комитете КПРФ», – прокомментировал Кутлугужин свою отставку.

По его рекомендации на должность был избран Вадим Старов.