Алина Хабирова и Олег Ротов вошли в новый состав Общественной палаты Башкортостана

На заседании Госсобрания республики депутаты избрали членов Общественной палаты нового состава. Срок полномочий действующего состава истекает 15 декабря.
Общественная палата состоит из 30 членов. 10 утверждает Глава республики, 10 – Государственное Собрание. Эти 20 человек уже набирают оставшуюся треть состава.
На заседании парламент изучил кандидатуры, представленные некоммерческими организациями, 20 признали соответствующими установленным законодательством требованиям.
По ним было проведено голосование, в результате которого выбрали 10 человек – они войдут в состав Общественной палаты.
Среди избранных – руководитель Центра социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова, директор центра досуга детей и подростков «Тамыр» Марина Таран, председатель Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов, президент фонда поддержки и заботы о пожилых «Сеньор» Кристина Недорезова и другие.
Полный список:
Волков Александр Анатольевич;
Галиуллин Юлай Рафкатович;
Гильманов Артур Фаатович;
Недорезова Кристина Владимировна;
Некрасова Рита Анатольевна;
Ротов Олег Львович;
Таран Марина Александровна;
Фарахова Диана Тагировна;
Хабирова Алина Саримовна;
Ямилов Айбулат Айзатович.
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