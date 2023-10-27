Алина Хабирова и Олег Ротов вошли в новый состав Общественной палаты Башкортостана

Общественная палата состоит из 30 членов. 10 утверждает Глава республики, 10 – Государственное Собрание. Эти 20 человек уже набирают оставшуюся треть состава.

На заседании парламент изучил кандидатуры, представленные некоммерческими организациями, 20 признали соответствующими установленным законодательством требованиям.

По ним было проведено голосование, в результате которого выбрали 10 человек – они войдут в состав Общественной палаты.

Среди избранных – руководитель Центра социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова, директор центра досуга детей и подростков «Тамыр» Марина Таран, председатель Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов, президент фонда поддержки и заботы о пожилых «Сеньор» Кристина Недорезова и другие.

Полный список:

Волков Александр Анатольевич;

Галиуллин Юлай Рафкатович;

Гильманов Артур Фаатович;

Недорезова Кристина Владимировна;

Некрасова Рита Анатольевна;

Ротов Олег Львович;

Таран Марина Александровна;

Фарахова Диана Тагировна;

Хабирова Алина Саримовна;

Ямилов Айбулат Айзатович.