В Уфе заложили «Парламентскую аллею»

Новая общественная территория расположится в Октябрьском районе. Ее создают в рамках акции «Зеленая Башкирия».
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Сегодня, 13 октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что депутаты Госсобрания нового созыва заложили на бульваре Давлеткильдеева, около школы №88, «Парламентскую аллею».
Пока что там высажено около 30 деревьев – липы, яблони, черемухи, ели и сосны – всего их будет 80.
В будущем запланировано комплексное благоустройство – сделают удобные тротуары, поставят новые скамейки и урны, обновят освещение.
Ранее мы писали о том, что новое уличное пространство открылось в микрорайоне «Нижегородка»: это сквер в форме цветка курая на месте снесенных аварийных домов на пересечении улиц Рижской и Малой Лесозаводской.
Комментарии (0)