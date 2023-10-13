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В Уфе заложили «Парламентскую аллею»

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Новая общественная территория расположится в Октябрьском районе. Ее создают в рамках акции «Зеленая Башкирия».

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Сегодня, 13 октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что депутаты Госсобрания нового созыва заложили на бульваре Давлеткильдеева, около школы №88, «Парламентскую аллею».

Пока что там высажено около 30 деревьев – липы, яблони, черемухи, ели и сосны – всего их будет 80.

В будущем запланировано комплексное благоустройство – сделают удобные тротуары, поставят новые скамейки и урны, обновят освещение.

Ранее мы писали о том, что новое уличное пространство открылось в микрорайоне «Нижегородка»: это сквер в форме цветка курая на месте снесенных аварийных домов на пересечении улиц Рижской и Малой Лесозаводской.

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