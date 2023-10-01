В Уфе открылось новое уличное пространство

Теперь в Уфе на один сквер больше: благоустроенная территория открылась в микрорайоне «Нижегородка».
Сквер в форме цветка курая расположился на месте снесенных аварийных домов на пересечении улиц Рижской и Малой Лесозаводской.
Пока что завершен только первый этап обустройства: уложили брусчатку, установили бордюры и спортивную площадку, высадили первые деревья – липы мелколистные, рябины и березы.
Территорию продолжат развивать в ближайшем будущем: до конца 2023 года на спортивной площадке будет уложено резиновое покрытие, а в следующем году запланирована установка детской площадки.
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