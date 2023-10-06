Цены на бензин в Башкортостане могут продолжить снижение

Федеральная антимонопольная служба сообщает о том, что разослала крупным компаниям и частным АЗС сообщение с требованием снизить цены на топливо с учетом уменьшения биржевых цен.

Отказ служба будет рассматривать как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, правительство страны утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке.

В частности, восстанавливается топливный демпфер (механизм сдерживания цен на внутреннем рынке), который позволит нефтеперерабатывающим заводам получать компенсации от государства, увеличены доли продажи дизеля и бензина на бирже, вводится заградительная пошлина на нефтепродукты и различные льготы для производителей топлива.