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Цены на бензин в Башкортостане могут продолжить снижение

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На этой неделе Росстатом впервые за долгое время было отмечено снижение цен на топливо в Башкортостане. Есть предпосылки к тому, что это может стать тенденцией.

Федеральная антимонопольная служба сообщает о том, что разослала крупным компаниям и частным АЗС сообщение с требованием снизить цены на топливо с учетом уменьшения биржевых цен.

Отказ служба будет рассматривать как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, правительство страны утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке.

В частности, восстанавливается топливный демпфер (механизм сдерживания цен на внутреннем рынке), который позволит нефтеперерабатывающим заводам получать компенсации от государства, увеличены доли продажи дизеля и бензина на бирже, вводится заградительная пошлина на нефтепродукты и различные льготы для производителей топлива.

В Башкортостане за неделю подешевел бензин

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