Цены на бензин в Башкортостане могут продолжить снижение

На этой неделе Росстатом впервые за долгое время было отмечено снижение цен на топливо в Башкортостане. Есть предпосылки к тому, что это может стать тенденцией.
Федеральная антимонопольная служба сообщает о том, что разослала крупным компаниям и частным АЗС сообщение с требованием снизить цены на топливо с учетом уменьшения биржевых цен.
Отказ служба будет рассматривать как признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Кроме того, правительство страны утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке.
В частности, восстанавливается топливный демпфер (механизм сдерживания цен на внутреннем рынке), который позволит нефтеперерабатывающим заводам получать компенсации от государства, увеличены доли продажи дизеля и бензина на бирже, вводится заградительная пошлина на нефтепродукты и различные льготы для производителей топлива.
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