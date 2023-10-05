В Башкортостане за неделю подешевел бензин

По состоянию на второе октября 2023 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 51,86 рубля за литр (-0,24 рубля по сравнению с ценами на 25 сентября);

– АИ-92 – 49,3 рубля за литр (-0,23 рубля);

– АИ-95 – 53,10 рубля за литр (-0,23 рубля);

– АИ-98 и выше – 65,27 рубля за литр (-0,25 рубля);

– дизельное топливо – 60,51 рубля за литр (-0,51 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (53,53 рубля за литр) и по России (55,68 рубля за литр).