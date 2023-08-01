В Уфе разбирают один мост и строят другой

Сегодня, первого августа, рабочие с утра приступили к разбору отбойников и снятию асфальта на Шакшинском мосту, который со вчерашнего дня закрыт на реконструкцию. Далее начнут демонтировать пролетные строения мостовой части.

Сегодня там работают пять самосвалов, фреза и 14 дорожных рабочих.

По графику в мае следующего года работы перекинутся с правого направления моста на левое. Реконструкция завершится 28 февраля 2025 года или раньше.