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В Уфе разбирают один мост и строят другой

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Информация о текущем прогрессе в масштабных инфраструктурных проектах, которые прямо сейчас реализуются в Уфе.

Фото: администрация Уфы

Сегодня, первого августа, рабочие с утра приступили к разбору отбойников и снятию асфальта на Шакшинском мосту, который со вчерашнего дня закрыт на реконструкцию. Далее начнут демонтировать пролетные строения мостовой части.

Сегодня там работают пять самосвалов, фреза и 14 дорожных рабочих.

По графику в мае следующего года работы перекинутся с правого направления моста на левое. Реконструкция завершится 28 февраля 2025 года или раньше.

Фото: администрация Уфы

Кроме того, в Уфе продолжается строительство транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева в рамках масштабного проекта «Южные ворота».

Сегодня рабочие смонтировали последнюю, 80-ю балку пролетного строения путепровода, который представляет собой пять опор и четыре пролета.

Стоимость объекта протяженностью 102,52 метра составляет около 2,6 млрд рублей. В проекте заложена пропускная способность 48-50 тыс. автомобилей в сутки. Работы планируют завершить в 2024 году.

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