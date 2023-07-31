В Уфе закрыли на ремонт Шакшинский мост

По контракту работы должны завершиться 28 февраля 2025 года, однако подрядчик обещает приложить все усилия, чтобы закончить их раньше.

Две полосы из четырех в направлении въезда в город будут закрыты полностью, также по мосту в обоих направлениях на все время работ запрещено движение грузового транспорта с массой более 3,5 тонн.

Заезд в город и выезд из него для грузового транспорта возможен через федеральную трассу М-5.

«Мы проработали вопрос организации возле железнодорожной станции "Шакша" дополнительной площадки для парковки автомобилей. Также усилена работа Башкортостанской пригородной пассажирской компании: будут курсировать 25 электричек.

Прошу всех с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и учитывать их при планировании поездок!» – написал в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.