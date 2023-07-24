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Радий Хабиров рассказал о том, как относится к коррупционерам

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24 июля на совещании в правительстве Башкортостана обсудили проведение в Уфе большого антикоррупционного форума.

vk.com/radiyhabirov

«На прошлой неделе в Уфе прошел Всероссийский антикоррупционный форум финансовых и экономических органов. Для нас это была большая честь.

Мне кажется, был интересный разговор, обменялись методами и практикой антикоррупционной работы. В этом мы работаем с людьми из правоохранительных структур.

Все коллеги знают нашу позицию. Если есть какая-то неразбериха в казуистике уголовной и я не вижу, что человек очевидно что-то взял или сделал – я всегда сторонник судов и разбирательств.

Но если прямо видно, что в карман положил – вы знаете, как это бывает: в тот же день – до свидания, и чтобы мы больше его не видели», – сказал Радий Хабиров.

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