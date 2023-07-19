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На антикоррупционном форуме в Уфе перечислили самые коррумпированные министерства России

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На пару дней Уфа превратилась в главную антикоррупционную площадку России: в городе проходит Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов.

Выступая на форуме, глава антикоррупционного комитета Оренбургской области Михаил Рейф перечислил три самых коррумпированных, по его информации, министерства России: это Министерство строительства, Министерство здравоохранения и Министерство образования.

Недавно стало известно, что глава Минстроя Башкортостана Рамзиль Кучарбаев получил в общей сложности девять лет колонии по резонансному делу о строительстве очистных сооружений в поселке Маячный.

Форум стартовал 18 июля и собрал в конгресс-холле «Торатау» более 500 делегатов – руководителей федеральных и региональных органов власти, экспертов банковского и корпоративного сектора, а также представителей институтов развития. Они обсуждают вопросы повышения качества госуправления и эффективности борьбы с коррупцией, цифровой трансформации министерств, ведомств и организаций.

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