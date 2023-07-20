Открыт прием заявок на фестиваль уличной культуры Urambairam в Уфе

В этом году Urambairam пройдет 26 августа на парковке торгового центра «Мега» совместно с проектом «Мега пикник».

Организаторы обещают, что в этом году участников мероприятия ожидает нечто большее, чем просто молодежный фестиваль: в схватках за призовые места встретятся баскетбольные коллективы, танцоры уличных направлений, а также любители экстремальных видов спорта (BMX, скейтбординг, самокатный спорт и т.д.).

Подать заявку по любому из направлений можно на сайте проекта.

Направления делятся на категории. Так, например, в фестивале брейкинга их будет две – Kids и Pro.

Подать заявку на участие в турнире по баскетболу 3х3 можно, если ваша команда попадает под группы:

– «Дай Пять contest» юноши/девушки (12-15 лет);

– мужчины/женщины (16-21 год);

– мужчины/женщины (22 года и старше).

К соревнованиям в трюковых видах спорта спорта допускаются участники двух категорий:

– дети (10-16 лет);

– взрослые (17+).

Хедлайнеров фестиваля пока не анонсировали.