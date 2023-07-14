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Cream Soda, Pompeya и «Нееет, ты что» будут хедлайнерами «Мега пикника»

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Торговый центр «Мега» готовится к традиционному фестивалю: под конец лета популярные группы дадут бесплатный концерт в Уфе.

vk.com/creamsoda

Ежегодный фестиваль «Мега пикник» пройдет 26 августа в парке около ТЦ «Мега».

В рамках праздника пройдут представления уличных театров, полеты на воздушном шаре, мастер-классы, а также фестиваль уличной культуры Urambairam: соревнования по стритбаскету и экстремальным видам спорта.

Как всегда, ожидаются мастер-классы, открытые уроки, баттлы и другие активности для взрослых и детей, а завершится вечер выступлениями групп Cream Soda, Pompeya и «Нееет, ты что».

В прошлом году фестиваль состоялся осенью, 18 сентября. Тогда хедлайнерами были Антоха МС, Тося Чайкина и группа «Меджикул».

Начало – в 14.00.

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