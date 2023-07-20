Недалеко от Уфы откроется новый кемпинг

Летний лагерь для автотуристов расположится в Кушнаренковском районе. Его откроет местный предприниматель при господдержке.
Фото: бизнес-шериф Кушнаренковского района Вадим Арсланов
Неподалеку от села Байталлы на опушке хвойного леса разместятся семь обустроенных домиков и парковка. Для автоприцепов будет отдельная площадка.
На открытие бизнеса предприниматель получил федеральный грант в 4,2 млн рублей, на всем пути от оформления до подачи документов его сопровождали бизнес-шерифы.
Башкортостан сейчас переживает настоящий глэмпинговый бум: недавно стало известно, что 16 инвестпроектов в республике одобрили на конкурсе Минэкономразвития, они получат субсидии в размере 258,6 млн рублей из федерального бюджета. Еще 390 млн рублей – софинансирование из бюджета Башкортостана и собственные средства инвесторов.
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