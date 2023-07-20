Недалеко от Уфы откроется новый кемпинг

Неподалеку от села Байталлы на опушке хвойного леса разместятся семь обустроенных домиков и парковка. Для автоприцепов будет отдельная площадка.

На открытие бизнеса предприниматель получил федеральный грант в 4,2 млн рублей, на всем пути от оформления до подачи документов его сопровождали бизнес-шерифы.

Башкортостан сейчас переживает настоящий глэмпинговый бум: недавно стало известно, что 16 инвестпроектов в республике одобрили на конкурсе Минэкономразвития, они получат субсидии в размере 258,6 млн рублей из федерального бюджета. Еще 390 млн рублей – софинансирование из бюджета Башкортостана и собственные средства инвесторов.