В Башкортостане до конца 2024 года откроют новые гостиницы и глэмпинги

Эти проекты получат субсидии в размере 258,6 млн рублей из федерального бюджета. Еще 390 млн рублей – софинансирование из бюджета Башкортостана и собственные средства инвесторов.

Об этом сегодня, 23 июня, сообщил в соцсетях Радий Хабиров.

В частности, появятся новые глэмпинги при Центре башкирской лошади на территории Чишминского района, агро-туристический комплекс в Ишимбайском районе, всесезонный глэмпинг в Абзелиловском. Кроме того, больше мест станет в уже действующих туробъектах в Белорецком, Зианчуринском, Иглинском, Илишевском, Нуримановском, Стерлитамакском, Туймазинском, Шаранском районах. Расширятся глэмпинги в Абзелиловском, Белорецком, Гафурийском, Караидельском районах.

«По данным Росстата, в прошлом году Башкортостан посетили 2,1 млн человек. Уверен, это не предел, нам есть куда расти. Радует, что с каждым годом поток туристов в республику увеличивается. Поэтому работу над созданием комфортных и безопасных условий для них будем продолжать», – написал Радий Хабиров.