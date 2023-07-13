На полгода частично перекроют одну из улиц в центре Уфы

До 31 декабря перекроют одну из двух полос по четной стороне улицы Октябрьской революции.

Перекрытие связано с реконструкцией улицы Октябрьской Революции. Участок от Воровского до Цюрупы полностью закрыт до 31 августа текущего года.

Масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции – это один из крупнейших проектов, приуроченных к 450-летию Уфы. Она обойдется городу более чем в 1,5 млрд рублей.