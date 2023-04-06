Стало известно, что будет с историческими зданиями на улице Октябрьской Революции в Уфе

В рамках реконструкции, которая стартовала в марте, отреставрируют объекты культурного наследия, находящиеся на улице, обновят дорожное покрытие и благоустроят дворы.

Сегодня, шестого апреля, представитель администрации Уфы сообщил о том, что все здания, представляющие историческую и культурную ценность, сносить не будут, а наполнят новыми функциями и отреставрируют. Предстоит расселить 46 зданий, в том числе 37 домов, являющихся объектами культурного наследия.

Прошлой осенью были сделаны предварительные разведочные шурфы, археологи нашли много керамики, в том числе редкого, 18-го века. Раскопки продолжатся, когда полностью оттает грунт.

«Пока мы не проведем раскопки полностью, невозможно сказать, каков будет объем находок, но материал должен быть богатый в историческом плане. Только из предварительных шурфов мы получили материала столько, сколько можно найти при проведении больших раскопок на значительной территории. Все это говорит о времени становления Уфы именно как города, путях его расширения и развития», – сообщил доцент БГПУ Николай Щербаков.

Как сообщил руководитель проекта, несмотря на то, что предельный срок работ по контракту был установлен до 2026 года, по просьбе заказчика они постараются сдать объект в 2024 году, чтобы город получил обновленную улицу к своему 450-летнему юбилею.

По итогам работ проезжая часть на улице будет сокращена до семи метров, по одной полосе в каждую сторону, появятся велосипедные дорожки, а тротуары станут шире – до 4,5 метров. Таким образом, улица Октябрьской революции поменяет свое значение и станет наполовину пешеходной.