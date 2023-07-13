Глава Минстроя Башкортостана Рамзиль Кучарбаев получил еще три года к основному сроку

Ранее мы писали о том, что глава Минстроя Рамзиль Кучарбаев получил шесть лет тюрьмы по резонансному делу. Сегодня суд дополнительно приговорил его к трем годам лишения свободы, по совокупности он проведет в колонии до девяти лет.

Его сообщник Руслан Валишин приговорен к пяти годам лишения свободы. Обоим надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а также они лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух и трех лет соответственно.

Судом установлено, что в 2017 году начальник Управления капитального строительства республики Кучарбаев, начальник отдела Шадмурат Бикимбетов и его заместитель Рамиль Сафин, точно зная, что очистные сооружения в поселке Маячный построены с существенными нарушениями и не пригодны для использования, составили подложный акт приемки законченного объекта.

Далее они представили акт для подписания главе администрации Кумертау Борису Беляеву и его заместителю Юрию Курову, сообщив при этом о неготовности объекта к эксплуатации.

Беляев (который сейчас является министром ЖКХ республики) и Куров, в свою очередь, утвердили незаконный акт приемки, а затем получили разрешение у заказчика на ввод очистных сооружений в эксплуатацию.

В результате бюджету причинен ущерб в размере более 95 миллионов рублей.

Мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части третьей статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и части второй статьи 292 (служебный подлог с существенным нарушением прав и законных интересов граждан) УК РФ.