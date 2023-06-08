Министрам ЖКХ и строительства Башкортостана получили по 6 лет тюрьмы по резонансному делу

Судом установлено, что в 2017 году начальник Управления капитального строительства республики Кучарбаев, начальник отдела Бикимбетов и его заместитель Сафин, точно зная, что очистные сооружения в поселке Маячный построены с существенными нарушениями и не пригодны для использования, составили подложный акт приемки законченного объекта.

Далее они представили акт для подписания главе администрации Кумертау Беляеву и его заместителю Курову, сообщив при этом о неготовности объекта к эксплуатации.

Беляев (который сейчас является министром ЖКХ республики) и Куров, в свою очередь, утвердили незаконный акт приемки, а затем получили разрешение у заказчика на ввод очистных сооружений в эксплуатацию.

В результате бюджету причинен ущерб в размере более 95 миллионов рублей.

Мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части третьей статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и части второй статьи 292 (служебный подлог с существенным нарушением прав и законных интересов граждан) УК РФ.

Кучарбаеву и Беляеву назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, Сафину и Курову – в виде пяти лет лишения свободы, Бикимбетову – в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд запретил им занимать руководящие должности в госорганах еще 2,5 года.

Адвокат Беляева Сергей Зубаков уже назвал приговор незаконным и пообещал подать апелляцию.