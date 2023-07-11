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В Уфе ветер повалил 85 деревьев, повреждено 12 автомобилей

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Управление гражданской защиты Уфы рассказывает о последствиях вчерашнего каприза погоды.

10 июля резко усилился ветер, началась гроза, во многих районах Уфы в период с 17.45 до 20.00 прошел кратковременный ливень.

Ветром повалило 85 деревьев, инциденты произошли во всех районах города, кроме Кировского.

Повреждения получили 12 автомобилей, в 30 случаях деревья при падении повредили линии электропередачи. Непогода привела к временному отключению электричества в Демском, Ленинском и Орджоникидзевском районах, к утру неполадки уже были устранены. Люди не пострадали.

Как мы писали ранее, сегодня также ожидаются шквалистые усиления ветра до 23-28 м/с, находиться на улице может быть опасно.

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