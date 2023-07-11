МЧС Башкортостана выпустило штормовое предупреждение

«Днем 11 июля местами по Республике Башкортостан ожидаются шквалистые усиления ветра до 23-28 м/с», – говорится в обращении службы.

Ветер до 28,4 м/с относится к категории «сильный шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять значительные разрушения, находиться на улице будет опасно.

«Происходят значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. В частном жилом секторе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах.

На новостройках возможно падение башенных кранов, причем металлоконструкции кранов могут упасть на близрасположенные строения и вызвать дополнительные разрушения. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», – добавили в МЧС.