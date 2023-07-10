В Уфе закроют на ремонт еще один мост

Мост находится на пересечении улиц Хитагурова – Перспективная, в последнее время на него много жаловались жители.

На совещании было проведено обследование моста, специалисты пришли к выводу, что он находится в аварийном состоянии и перемещение по нему опасно для участников дорожного движения.

Принято решение закрыть мост на ремонт с 10.00 часов 11 июля до 25 июля. Жителей просят заранее планировать поездки, чтобы не создавать пробок.