В Уфе закроют на ремонт еще один мост

Сегодня, 10 июля, исполняющий обязанности главы администрации Калининского района Дмитрий Миронов провел выездное совещание на мосту легковой объездной дороги через реку Шугуровка.
Фото: администрация Калининского района Уфы
Мост находится на пересечении улиц Хитагурова – Перспективная, в последнее время на него много жаловались жители.
На совещании было проведено обследование моста, специалисты пришли к выводу, что он находится в аварийном состоянии и перемещение по нему опасно для участников дорожного движения.
Принято решение закрыть мост на ремонт с 10.00 часов 11 июля до 25 июля. Жителей просят заранее планировать поездки, чтобы не создавать пробок.
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