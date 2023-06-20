Ремонт Шакшинского моста в Уфе начнется 31 июля

Рабочие приступят непосредственно к ремонту моста 31 июля. Об этом сегодня, 20 июня, на совещании в администрации Уфы сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

С первого июля начнут возводить строительный городок и подвозить технику, готовиться к демонтажу.

С 31 июля будет перекрыта половина проезжей части моста.

Когда мост перекроют полностью, многим придется добираться на электричке. Для этого запустили четыре дополнительных поезда и увеличили количество вагонов.

Ремонт должен завершиться 28 февраля 2025 года.