Ремонт Шакшинского моста в Уфе начнется 31 июля

Контракт на выполнение работ по капремонту Шакшинского моста 1984 года постройки был заключен в апреле 2023 года. В ближайшее время стартуют основные работы.
Фото: администрация Уфы
Рабочие приступят непосредственно к ремонту моста 31 июля. Об этом сегодня, 20 июня, на совещании в администрации Уфы сообщил мэр Ратмир Мавлиев.
С первого июля начнут возводить строительный городок и подвозить технику, готовиться к демонтажу.
С 31 июля будет перекрыта половина проезжей части моста.
Когда мост перекроют полностью, многим придется добираться на электричке. Для этого запустили четыре дополнительных поезда и увеличили количество вагонов.
Ремонт должен завершиться 28 февраля 2025 года.
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