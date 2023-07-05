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В Уфе до конца лета ограничили движение транспорта по улице Заки Валиди

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Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Как сообщает МУП «УИС», с сегодняшнего дня, пятого июля, до 30 августа ограничивается движение транспорта по двум крайним правым полосам проезжей части четной стороны улицы Заки Валиди – на участке от улицы Генерал-губернатора Перовского до Гоголя.

Ограничение вводится на время капитального ремонта тепловой сети.

Ранее мы писали о том, что до четвертого сентября будет частично ограничено движение транспорта на участке от улицы Цюрупы до остановки «Дом актера».

Также в связи со строительством резервного ввода на центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы до шестого августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Подполковника Недошивина на участке от дома №6 до пересечения с Авроры.

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