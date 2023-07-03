В Уфе до осени перекроют часть улицы Пушкина

С сегодняшнего дня, четвертого июля, до четвертого сентября будет частично ограничено движение транспорта на участке от улицы Цюрупы до остановки «Дом актера».

В это время «Уфаводоканал» будет проводить капитальный ремонт водопровода по улице Пушкина в рамках федерального проекта за счет средств Фонда национального благосостояния.

Ранее мы писали о том, что в связи со строительством резервного ввода на центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы до шестого августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Подполковника Недошивина на участке от дома №6 до пересечения с Авроры.