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В Уфе до осени перекроют часть улицы Пушкина

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Ограничение движения транспорта на коротком участке улицы может спровоцировать пробки в пиковые часы.

С сегодняшнего дня, четвертого июля, до четвертого сентября будет частично ограничено движение транспорта на участке от улицы Цюрупы до остановки «Дом актера».

В это время «Уфаводоканал» будет проводить капитальный ремонт водопровода по улице Пушкина в рамках федерального проекта за счет средств Фонда национального благосостояния.

Ранее мы писали о том, что в связи со строительством резервного ввода на центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы до шестого августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Подполковника Недошивина на участке от дома №6 до пересечения с Авроры.

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