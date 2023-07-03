В Уфе на месяц ограничили движение транспорта по одной из улиц

До шестого августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Подполковника Недошивина на участке от дома №6 до пересечения с Авроры.

Ограничение связано со строительством резервного ввода на центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы.

Также с сегодняшнего дня, третьего июля, до 17 июля на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской Революции будет перекрыта крайняя левая из трех полос проезжей части в каждом направлении.

Участок ремонтируемой улицы от Воровского до Цюрупы полностью закрыт до 31 августа текущего года.

Масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции – это один из крупнейших проектов, приуроченных к 450-летию Уфы. Она обойдется городу более чем в 1,5 млрд рублей.