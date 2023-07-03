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В Уфе на месяц ограничили движение транспорта по одной из улиц

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Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До шестого августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Подполковника Недошивина на участке от дома №6 до пересечения с Авроры.

Ограничение связано со строительством резервного ввода на центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы.

Также с сегодняшнего дня, третьего июля, до 17 июля на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской Революции будет перекрыта крайняя левая из трех полос проезжей части в каждом направлении.

Участок ремонтируемой улицы от Воровского до Цюрупы полностью закрыт до 31 августа текущего года.

Масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции – это один из крупнейших проектов, приуроченных к 450-летию Уфы. Она обойдется городу более чем в 1,5 млрд рублей.

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