В Уфе на месяц ограничили движение транспорта по одной из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
До шестого августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Подполковника Недошивина на участке от дома №6 до пересечения с Авроры.
Ограничение связано со строительством резервного ввода на центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы.
Также с сегодняшнего дня, третьего июля, до 17 июля на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской Революции будет перекрыта крайняя левая из трех полос проезжей части в каждом направлении.
Участок ремонтируемой улицы от Воровского до Цюрупы полностью закрыт до 31 августа текущего года.
Масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции – это один из крупнейших проектов, приуроченных к 450-летию Уфы. Она обойдется городу более чем в 1,5 млрд рублей.
Комментарии (0)